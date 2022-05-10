На “Азовсталі” у Маріуполі загинув 20-річний боєць з Тернополя

У запеклому бою з російськими окупантами загинув 20-річний боєць “Азова” з Тернополя Павло Лисобей.

Його життя обірвалося у пеклі “Азовсталі”, пише “Файне місто” з посиланням на “Від Тарнополя до Тернополя”.

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Юний боєць до останнього подиху захищав Україну. 6 травня він ввостаннє вийшов у бій з окупантом.

Павло сам обрав шлях воювати за Україну в складі «Азову». Майбутній льотчик на початку російського вторгнення забрав документи з університету та покинув навчання, адже відчував крайню необхідність захищати рідну землю від ворога.