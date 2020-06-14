12 червня рятувальники отримали повідомлення про те, що у Борщеві на автозаправній станції горить легковий автомобіль.

Прибувши за викликом, рятувальники за лічені секунди ліквідували пожежу. Завдяки діям працівників АЗС, які застосували вогнегасники та не дали розповсюдитись вогню, автомобіль вдалося врятувати, вогонь пошкодив лише салон.

Внаслідок загорання водій автомобіля отримав термічні опіки. Вогнеборці надали чоловікові домедичну допомогу, до приїзду «швидкої». Від госпіталізації він відмовився.