На автозаправці неподалік Тернополя обікрали чоловіка

31/01/2019 Розмір тексту:

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції жителю села Настасів. Як вдалося встановити правоохоронцям крадій причетних до злочину, який вчинив наприкінці минулого року.

Як повідомив заявник, перебуваючи на автозаправці він став жертвою невідомого. Чоловік залишив свою сумку на підвіконні, допоки сам перебував у вбиральні. Саме в цей момент до приміщення зайшов підозрюваний, який скористався моментом. Він швидко обнишпорив барсетку та викрав з неї готівку. Потерпілий виявив зникнення коштів вже згодом.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили, що на злочин пішов раніше судимий житель Тернопільського району. Як зазначають у поліції, крадій у скоєному зізнався.

Тепер краянин відповість перед законом відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України – «Крадіжка». Санкція якої передбачає Санкція якої передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.