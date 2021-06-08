Зловмисники пограбували незнайомця, з котрим розпивали спиртне. Наступного дня вони спробували втекти з міста, проте їх затримали поліцейські.

До співробітників відділу поліції у місті Бережани звернувся місцевий житель із заявою про пограбування. Чоловік повідомив, що двоє незнайомих йому людей, з котрими він розпивав напередодні алкогольні напої, напали на нього і відібрали 3 000 гривень.

Поліцейські встановили зловмисників. Ними виявилися місцевий житель, 2000 року народження, та мешканець Рівненщини, 1997 року народження. Молодики вже збиралися поїхати з міста. На автовокзалі їх затримали правоохоронці. У скоєному вони зізналися. У них поліцейські вилучили частину награбованих грошей.

Нападникам оголошено підозру за частиною 2 статті 186 (грабіж, вчинений групою осіб) Кримінального кодексу. За скоєне їм загрожує позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.