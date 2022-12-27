Підрядні організації Служби автомобільних доріг у Тернопільській області повертають дорожні знаки, які зняли на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомила речниця Служби автомобільних доріг області Юлія Лебедюк, передає Суспільне. За її словами, монтують дорожні знаки на державних автошляхах.

“Впродовж минулого місяця, до прикладу, встановили 194 знаки. Серед цих знаків 20 – маршрутного орієнтування. На початку повномасштабного російського вторгнення задля дезорієнтації ворога було ухвалено рішення прибрати з доріг країни вказівники з інформацією про населені пункти та напрями. Завдяки тому, що ЗСУ зупинили просування загарбників, на безпечних територіях України знаки маршрутного орієнтування повертають”, – розповіла Юлія Лебедюк.

Також за її словами, дорожники прибирають придорожню інфраструктуру, встановлюють снігозахисні щити.