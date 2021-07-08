На Тернопільщині тривають перевірки роботодавців щодо виявлення неоформлених працівників.

Так, інспектор праці Управління Держпраці Любов Пугач виявила та задокументувала факт використання місцевим підприємцем двох нелегальних працівників на автомийці.

– Перевірка показала, що роботодавець умисно неоформив трудові відносини з працівниками, оскільки під час інформаційної кампанії йому серед іншого було наголошено на неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин, – розповіла Галина Климчук, головний спеціаліст з питань звернення громадян та доступу до публічної інформації. – Окрім того, під час попереднього інформаційного відвідування інспектором праці було зафіксовано на автомийці двох працівників, які протирали кузов автомобіля та прибирали салон. Тоді підприємець запевнив інспектора праці, що зазначені особи – це його знайомі, які миють свій автомобіль. Втім, уже під час інспекційного відвідування фахівцем Управління Держпраці було задокументовано факт використання недобросовісним роботодавцем вищезазначених працівників як «трудових нелегалів».

За використання нелегальної праці до роботодавця представники Управління Держпраці вживають заходів відповідно до наданих повноважень.