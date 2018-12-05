У Тернополі на автомийці неадекват потрощив чужий автомобіль

05/12/2018 0
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У Чортківському слідчому ізоляторі перебуває тернополянин, якому інкримінують хуліганство. Вирішується питання про оголошення підозри і по незаконному заволодінні транспортним засобом та опору працівникам поліції.

Як повідомляють у поліції, впродовж кількох місяців правоохоронці Тернопільщини намагалися піймати тернополянина, який неодноразово вчиняв правопорушення та з місця злочину тікав.

Ще в липні цього року підозрюваний почав розбірки на одній із автомийок обласного центру. Чоловікові не сподобалося, як водій іномарки припаркував власне авто. Дебошир схопив перше, що потрапило до рук, і почав бити по кузову. Після цього зловмисник втік. Його зафіксували камери спостереження. Проте піймали тернополянина не одразу.

13 листопада підозрюваний знову потрапив у поле зору правоохоронців. Він викрав автомобіль марки Peugeot на литовській реєстрації. Даний транспортний засіб був припаркований на мікрорайоні БАМ.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили особу, причетну до даного злочину, та затримали її. Чоловік, 1984 року народження, уже притягувався до  відповідальності відповідно до статті 296 частина 4 ККУ – хуліганство.

Вирішується питання про оголошення йому підозри по інших статтях кримінального кодексу України.

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