Через погіршення погодних умов та значні пориви вітру на території Тернопільської області трапляються неприємні випадки.

Як повідомляють у патрульній поліції, близько 15 години один з екіпажів отримав виклик про те, що на дорозі міжнародного значення М-12 (Стрий-Знам’янка), поблизу села Ангелівка, на проїжджу частину дороги впало дерево, яке заважає руху автотранспорту.

Патрульні, прибувши на місце події, намагатися забрати деревину, яка перекрила майже дві смуги руху. Практично кожен водій, який проїжджав повз, зупинявся та допомагав. В одного з кермувальників у багажнику була ручна пила “Друдба”. Через деякий час проїжджа частина була вільною.

Ще один випадок трапився на дорозі М-09 (Тернопіль-Львів-Рава-Руська). Водій маршрутного автобусу “Еталон” повідомив, що на його транспортний засіб під часу руху впало дерево та пошкодило бокове скло. На щастя, ніхто не постраждав. Поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали. Також повідомили про ситуацію відповідні служби.