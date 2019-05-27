З 1 травня у Тернополі розпочалися роботи з часткового демонтажу аварійного Гаївського мосту.

У зв’язку з цим, змінені Правила дорожнього руху через шляхопровід – двосторонній рух дозволений лише для легкового автотранспорту, нагадують у патрульній поліції.

З 2016 року Гаївський міст визнано аварійним і з того часу там обмежено рух транспортних засобів вагою понад 8 тонн. Проте такої вказівки не дотримувалося чимало водіїв. Тому, аби заборонити курсування великовагового транспорту, при в’їзді та виїзді з мосту встановлені дорожні знаки 3.3 ” Рух вантажних автомобілів заборонено”, а також встановлять висотні конструкції для обмеження руху.

Але є й такі водії, які ігнорують будь-які обмеження і порушують правила, не зважаючи на заборони.

Патрульні поліцейські Тернопільської області продовжують виявляти правопорушників та притягувати їх до адміністративної відповідальності. Від початку тижня, інспекторами складено 64 постанови за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків).

“Звертаємося до кермувальників: не наражайте на небезпеку інших учасників дорожнього руху та не порушуйте ПДР. Будьте взаємоввічливими та свідомими громадянами!” – наголошують патрульні.