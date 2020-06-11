У Тернополі розпочато ІФА – тестування медичних працівників з метою визначення осіб, хто міг перехворіти у латентній формі на COVID-19 та виявлення у них антитіл.

Першими пройшли перевірку ті медичні працівники, хто безпосередньо контактував із пацієнтами з діагнозом COVID-19.

За словами директора КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої медичної допомоги» Ярослава Чайківського, уже 20 медичних працівників пройшли тестування методом ІФА.

За результатами тестів, у жодного обстежуваного не було виявлено антитіл. Відтак, ніхто із працівників лікарні не був хворим на COVID-19.

Довідково. Імуно-ферментний аналіз(ІФА) виявляє комплекс «антиген — антитіло», який виробляється, коли організм уражений вірусом. Метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів: M і G.

Якщо виявляють M, то йдеться про гострий процес захворювання.

Якщо G – то це означає, що людина перехворіла або інфікувалася вірусом і виробилися антитіла до цього захворювання.