«Алея зірок», що на вулиці Сагайдачного, у серпні поповниться новими квітками терену. Кого саме вшанують цього року розповів начальник управління культури і мистецтв Олександр Смик під час чергового засідання виконавчого комітету 31 липня.

– Запропоновано цього року вшанувати наступних особистостей: Ігоря Пелиха – українського телеведучого, тележурналіста, продюсера, громадського діяча; Ізидора Доскоча – директора КЗ ТМР «Дитяча хорова школа «Зоринка» імені Ізидора Доскоча» та однойменної Народної хорової капели; Андрія Пушкаря – українського спортсмена-рукобореця, тренера, заслуженого майстра спорту України, багаторазового чемпіона України, Європи та світу. Четверта зірка буде присвячена 30-річчю громадської організації Тернопільського міського товариства «Вертеп». Є відповідні звернення громадськості і найголовніше, що всі ці імена відомі і достойні, тож зауважень немає.

Нагадаємо, що Алею зірок у Тернополі започаткували у 2011 році. Зараз її прикрашають 18 імен: археолога і громадського діяча Ігоря Герети, композитора Анатолія Горчинського, поета Бориса Демківа, художника Івана Марчука, поета-пісняра Степана Галябарди, театрознавця Михайла Форгеля, фотохудожника Василя Бурми, письменниці Лесі Романчук, сценографа Казимира Сікорського, спортсменки Олени Підгрушної, краєзнавиці Любомири Бойцун, журналіста і громадсько-політичного діяча Григорія Бурбези, архівіста і громадського діяча Богдана Хаварівського, народного артиста України В’ячеслава Хім’яка, поета-прозаїка Василя Ярмуша, мистецького подружжя Дмитра та Віри Стецьків, народного артиста України Мирослава Коцюлима, музиканта і співака Андрія Підлужного. Крім цього є ще чотири не іменні зірки: Волонтерська зірка, Зірка героям АТО, Зірка добровольцям АТО та 150-річчя «Просвіти».

Ольга Трач

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