З нагоди святкування 481-ї річниці м. Тернополя символічна «Алея зірок», що на вулиці Гетьмана П. Сагайдачного, поповниться новими іменами.

Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Зокрема, цьогоріч на «Алеї Зірок» з’являться нові бронзові зірки:

Героям Чорнобиля;

Блаженнішому Святославу (Шевчуку) – Отцеві та Главі Української греко-католицької церкви, Верховному архієпископу Києво-Галицькому, Митрополиту Київському;

Герману Олегу Михайловичу – українському науковцю, письменнику, громадському діячеві, члену Національної Спілки письменників України, Національної Ліги українських композиторів, Премії імені братів Богдана і Левка Лепких, Заслуженому діячеві мистецтв України;

Феленчаку Василю Андрійовичу – українському музиканту, диригенту, засновнику і художньому керівнику Галицького муніципального камерного оркестру, Народному артистові України.

Мистецька імпреза з нагоди поповнення «Алеї Зірок» традиційно відбудеться 28 серпня під святкування Дня міста.

Нагадаємо, «Алею Зірок» у Тернополі заклали у 2011 році і щороку на ній з’являються нові пам’ятні бронзові зірки. Сьогодні на Алеї встановлено 31 іменну та колективну зірки.