15 серпня, з нагоди відзначення Дня міста Тернополя, на «Алеї зірок», що на вул. Петра Конашевича Сагайдачного, урочисто відкрили бронзову колективну зірку «Родинам Героїв».

На цій алеї уже закарбовані у бронзі імена відомих тернополян та колективні зірки добровольцям, волонтерам, воїнам АТО, Захисникам та захисницям України» тощо.

«Сьогодні, з глибоким почуттям вдячності та шани, ми відкриваємо зірку «Родинам Героїв» – тим родинам, які виховали справжніх захисників нашої країни. Батьки навчали своїх дітей мужності, чесності та сили, тому коли ворог прийшов на нашу землю, наші воїни, не вагаючись, стали на її захист і віддали найдорожче – своє життя, – відзначає міський голова Сергій Надал. – Ця зірка символізує нашу вдячність родинам Героїв. Ми хочемо, щоб ви відчували нашу підтримку і знали, що ваша жертва ніколи не буде забутою. Вічна пам’ять загиблим Героям та вічна шана їхнім родинам».

Зірка на «Алеї зірок» була виготовлена за гіпсовою заготовкою, створеною тернопільським скульптором Дмитром Пилип’яком.

Також під час церемонії відкриття зірки міський голова Сергій Надал вручив рідним полеглих Героїв відзнаки «Почесний громадянин міста Тернополя». Звання надано 32 військовослужбовцям за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.