На 12-му Форумі у Жешові обговорили продовження реформ та модернізацію України в ситуації 2019

«Форум є одним із ключових міжнародних заходів у Польщі, присвячених питанню співпраці та формуванню об’єктивного бачення спільних проблем Європи та України, та майданчик обміну думками, позиціонування поглядів, напрацювання цікавих бізнес-контактів та бізнес-проектів, – переконаний голова обласної ради Віктор Овчарук. – Саме під час таких масштабних, так би мовити, конференцій і напрацьовуються зв’язки, які згодом переростають у велику співпрацю, реалізацію різноманітних бізнесових чи соціальних проектів».

Цьогоріч у Жешові обговорювали актуальні питання майбутнього України понад 1200 осіб, серед яких відомі політики Європарламенту, такі як Ребекка Хармс, народні депутати України – Оксана Сироїд. Тут відбулося більше тридцяти панельних дискусій на тему розвитку політичної та економічної співпраці між Україною та іншими європейськими країнами. Учасники заходу говорили про перспективи євроінтеграції України, інвестиції, безпеки, військово-промислове співробітництво, реформи. Окрему увагу приділили виборам 2019 року, кіберзагрозам, російській агресії і сценаріям взаємодії заради посилення міждержавних зв’язків.

Тематичний блок «Міжнародна політика» включав панельну дискусію «Старіння населення – соціально-медичний виклик», участь у якій взяв голова обласної ради Віктор Овчарук. Очільник Тернопільщини наголосив: «У рамках концепції «моральні аспекти перспективи старіння» увага має бути спрямована на суспільно визнані та прийняті моральні цінності, норми, що легітимно практикує суспільство, і на ту роль, яку вони відіграють у соціальній інтеграції різних поколінь».

У межах форуму діяв Східний виставковий Ярмарок, під час якого було презентовано десять регіонів. На виставці була представлена також Тернопільщина. Голова Тернопільської обласної ради репрезентував відеоролик про Тернопілля. «Слід відзначити, що Форум Європа–Україна має свою багаторічну традицію. Головне завдання конференції та виставок – створити умови для конкретних дискусій про майбутнє, краще розповісти про себе, презентувати свої успіхи та бачення майбутнього і тим самим підвищити рівень розуміння європейцями того, що відбувається в Україні. Невід’ємною складовою XII Форуму Європа-Україна є міжнародна виставка – Східний ярмарок. У ній взяли участь компанії та регіони, які планують встановити або розширити ділову співпрацю в Центральній та Східній Європі. Учасниками ярмарку стали майже 90 компаній з Польщі, України, Молдови, Румунії та Угорщини. Сподіваємось, що цьогорічний захід не лише надав можливість представити наші пропозиції, а й став шансом для поглиблення співпраці»,- підсумував Віктор Овчарук.

На форумі та ярмарку побував Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця.

До складу делегації від Тернопілля увійшли громадські діячі, представники влади і бізнесу, керівники тернопільських вишів: голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра, ректори ТДМУ Михайло Корда та ТНПУ Богдан Буяк працівники структурних підрозділів ТОДА, директор Тернопільської кінокомісії Олеся Виговська, громадські діячі Андрій Шараскін і Руслан Кулик.