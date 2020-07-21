36-річний житель Бучацького району протягом тривалого часу обшахраював жителів як Тернопільщини, так й мешканців інших областей.

В минулому краянин вже відбував покарання в місцях позбавлення волі, але продовжив чинити протиправне. Нещодавно Монастириський районний суд притягнув підозрюваного до відповідальності за скоєння майнових злочинів у вигляді позбавлення волі на 4 років.

Працівникам Бучацького відділення поліції вдалося довести причетність чоловіка до шахрайства, яке він вчинив перебуваючи під слідством.

Підозрюваний розміщав в мережі Інтернет оголошення про продаж різноманітної техніки. Чоловік просив повну передоплату, натомість відправляв покупцям посилки з різним вмістом, окрім бажаного.

Від такого роду потерпіло чимало людей, в тому числі й житель Волинської області, який переказав на рахунок пройдисвіта майже 10000 гривень.

За фактом шахрайства працівники поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст. 190 ККУ.