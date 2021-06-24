Миттєва реакція поліцейської та правильна домедична допомога врятували молодого чоловіка.

Подія трапилася 21 червня на ставку у селі Клювинці Хоростківської місцевої громади. Під час купання один із чоловіків вирішив стрибнути із залізобетонної дамби висотою понад чотири метри. Не втримавши рівноваги, відпочивальник впав на мілину, вдарившись об панель. За декілька секунд непритомного чоловіка вже відносило на глибину.

Поки інші відпочивальники були нажахані побаченим, 23-річна поліцейська, яка відпочивала неподалік, миттєво зреагувала та кинулася у воду, аби витягнути постраждалого на берег. До приїзду швидкої допомоги Юля професійно надавала чоловікові домедичну допомогу і він прийшов до свідомості.

Колеги з відділення поліції №3 міста Гусятина розповідають: сержант Юлія Луцишин лише два роки працює у їхньому колективі помічником чергового. Дівчина завжди вирізнялася доброю вдачею, професійним підходом до виконання свої обов’язків, а ще вона – комунікабельна, весела та життєрадісна людина.