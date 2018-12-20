Митрополит з Тернопільщини розповів про закулісні розклади Об’єднавчого собору

20/12/2018 Розмір тексту:

Митрополит Волинський і Луцький Михаїл Зінкевич, який був претендував на те, щоб стати Главою помісної церкви поділився своїми думками про хід історичного собору.

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл заявив, що Об’єднавчий собор 15 грудня мало не зірвався через його кандидатуру. За його словами на нього тиснули і згодом він зняв свою кандидатуру на користь митрополита Епіфанія. Про це він розповів на прес-конференції 18 грудня у Луцьку, повідомляє «ВолиньPost».

Михаїл нагадав, що Об’єднавчий собор почався з великою затримкою. Йому мала передувати процедура саморозпуску УПЦ Київського патріархату. Однак на зустрічі з архієреями голова церкви патріарх Філарет заявив, що УПЦ (КП) не може зробити цього, оскільки кандидатура Епіфанія може програти Михаїлу.

«Це було сказано публічно, нас було 120 делегатів у залі. Після цього були гарячі дискусії між мною і Філаретом. У результаті, не домовившись ні про що, частина делегатів покинула Теплу Софію (колишня трапезна церква Софійського монастиря в Києві, – ред.) та пішла до Великої Софії (Софійський собор, -ред.) разом зі мною. Практично ми стояли на межі саморозпуску. Я пішов і розповів, що мене шантажують, щоб я не висував своєї кандидатури. А це недемократично і нечесно. Реакція і представників Московського патріархату, і автокефальної церкви була такою, що вони хотіли покинути Собор», – заявив Михаїл.

Митрополит розповів, що не хотів піддаватися шантажу, але заради успіху Об’єднавчого собору зняв кандидатуру.

«Мене ні в чому не звинувачували, нічого мені не заважало стати предстоятелем. Тоді виникла дилема: або я стою на своєму і йду до кінця, тоді друга частина (прихильники Філарета, – ред.) може покинути Собор. Тоді знову поділ, знову кілька православних церков, звинувачення Вселенського патріарха, знову російське торжество. Стояло питання: або я і моє его, або Україна. Я ухвалив рішення: Україна понад усе», – заявив Михаїл.

Нагадаємо, 15 грудня під час Об’єднавчого собору православні архієреї оголосили про об’єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву.

Головою церкви обрали 39-річного митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Сергія Думенка), який є намісником предстоятеля УПЦ (КП) Філарета.

Сайт «Збруч» посиланням на власні джерела стверджував, що митрополита Епіфанія обрали головою Помісної церкви з перевагою у вісім голосів. Перед другим туром голосування митрополит Михаїл (Зінкевич) зняв свою кандидатуру.

У другому турі митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній отримав 36 голосів; митрополит Вінницький і Барський Симеон — 28 голосів.

Джерело: Zaxid.net

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