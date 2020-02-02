Митрополит Київський і всієї України Онуфрій співслужив Патріарху Московському Кирилу у Храмі Христа Спасителя м. Москви.

1 лютого 2020 року РПЦ відсвяткувала 11-ту річницю інтронізації Патріарха Кирила, повідомляє RISU з посиланням на Patriarchia.ru.

Патріархові також співслужили керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней, митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій, митрополит Луганський і Алчевський Митрофан, митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф.

Як йдеться у повідомленні, у Літургії взяли участь представники Помісних Православних Церков: Антіохійської, Сербської, Болгарської, Грузинської, Чеських земель і Словаччини, Православної Церкви в Америці.

Під час Богослужіння лунали сугубі прохання про єдність Православної Церкви і збереження Церкви від поділів та розколів, а також підносилися прохання і молитва про Святішого Патріарха Кирила. Предстоятель Руської Церкви звершив молитву за мир в Україні.

Після звершення Літургії Блаженніший Митрополит Онуфрій виголосив вітання Патріарху Кирилу від імені членів Синоду РПЦ.