У суботу, 30 січня, в Марійському духовному центрі “Зарваниця” відбулася урочиста Архиєрейська Літургія.

Її очолили архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк та єпископ Кам’янець-Подільський Іван Кулик у співслужінні адміністратора малої базиліки Зарваницької Богородиці о. м. Дмитра Квича, віце-ректора Тернопільської вищої духовної семінарії о. Володимира Ковалковського та інших священнослужителів.

Також у цей день до священичої спільноти нашої архиєпархії долучився новопоставлений ієрей. Під час Богослужіння митрополит Василій уділив Святу Тайну Священства випускнику Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого диякону Остапу Любінецькому, який крім того завершив вищі студії у Римі. Про це повідомляють на сайті Марійського духовного центру.

Після Богослужіння архиєпископ привітав нововисвяченого о. Остапа та, віддавши під покров нашої Небесної Заступниці – Зарваницької Богородиці, висловив впевненість у його доброму й ревному служінні. В свою чергу о. Остап висловив щиру подяку митрополитові Василію за духовні настанови, опіку й підтримку, якими він ділиться з кожним, подякував ректорату Тернопільської семінарії, усім викладачам і духівникам, а також своїм рідним та друзям.