Редакція газети “Кримська світлиця” отримала скан-копію угоди між командувачем Чорноморського флоту Російської Федерації і уродженцем Тернопільщини, митрополитом Сімферопольським і Кримським Лазарем від 2 квітня 2015 року

Про це пише “Церкваріум“.

Ця угода є підтвердженням того, що Лазар як представник Кримської єпархії УПЦ МП, ставить підпис і одночасно визнає факт приналежності до Російської православної церкви. Мовою оригіналу: “…действующего на основании Положения Епархии Русской Православной Церкви”. Протягом останніх трьох років на сторінках «Кримської світлиці» у своїх публікаціях автори неодноразово торкалися теми перебування й активної «діяльності» Української православної церкви Московського патріархату в окупованому Криму. М’яко кажучи, дивно було спостерігати, як священики нібито української церкви заповзято освячують російську військову техніку і благословляють військовослужбовців сусідньої країни на «ратні» подвиги. І ось знайшлося «пояснення» цьому факту – в редакції нашої газети опинився цікавий документ (мовою оригіналу) – «Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии», укладене ще в квітні 2015 року, між командувачем Чорноморського флоту Російської Федерації і… митрополитом Сімферопольським і Кримським Лазарем. Про що домовлялася перша людина Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату (цікаво, що в цьому «документі» чомусь не вказується приналежність Кримської єпархії до Української церкви!) з командувачем флоту країни-агресора, можна побачити нижче зі скану кількох сторінок цієї «угоди».