22 квітня свій день народження відсвяткував уродженець Тернопільщини, митрополит УПЦ МП Лазар (Швець), який очолює Сімферопольську і Кримську єпархію церкви Московського патріархату.

Своє привітання владиці Лазарю надіслали представники російської окупаційної адміністрації Кримського півострову.

“Російська православна церква є хранителькою традиційних духовних цінностей, історичної пам’яті і культурного спадку. Ваша діяльність сприяє укріпленню віри, підтриманню миру та злагоди на кримській землі. Дозвольте висловити Вам щиру вдячність за плідну співпрацю Сімферопольської і Кримської єпархії з Державною радою Республіки Крим”, – такими словами звернувся до архієрея глава окупаційної Державної ради Республіки Крим Владімір Константінов, повідомляє «Духовний фронт України» з посиланням на «Новости Крыма».

Як відомо, митрополит Лазар (Швець) є уродженцем села Комарин Кременецького району, деякий час був насельником Свято-Духівського скита Почаївської Лаври, очолював Тернопільську єпархію УПЦ МП. Незважаючи на співпрацю з окупаційною владою Криму, сприяння військовим структурам та спецслужбам Російської Федерації на анексованому півострові, владика Лазар залишається постійним членом священного синоду УПЦ МП (хоча й відмовився від «української» самоназви церкви при згадках про власну єпархію). За свої заслуги перед російськими окупантами наш земляк навіть отримав іменний годинник від президента РФ Владіміра Путіна.