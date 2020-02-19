Свято-Успенську Почаївську Лавру відвідав митрополит Луганський і Алчевський УПЦ МП Митрофан Юрчук.

Про це повідомляє сайт Луганської єпархії московської церкви.

16 лютого, в неділю, архієрей УПЦ МП з т.зв. «ЛНР» в співслужінні намісника Лаври митрополита Почаївського Володимира (Мороза) звершив Божественну літургію в Успенському соборі Почаївської Лаври.

Під час Богослужіння владика Митрофан окремо возніс молитву за своє «Отєчєство», зазначають на сайті Луганської єпархії УПЦ МП. Яку саме країну мав на увазі високосановник з терористичної «ЛНР», молячись за «Отєчєство» разом з братією та прихожанами Лаври, представники московської церкви тактовно замовчали.

Прикметно, що візит гостя з Луганщини залишився поза увагою офіційного сайту Почаївської Лаври.