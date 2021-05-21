Очільник Православної церкви України, Блаженніший Епіфаній прибув на Тернопільщину.

Учора він взяв участь в освячені дзвонів Кафедрального собору святих рівноапостольних Костянтина та Єлени. У п’ятницю запланована зустріч зі студентами тернопільських вишів.

“Кожного разу, прибуваючи до Тернополя, ми бачимо, як храм святих Костянтина та Єлени будується і зростає. Вірю, що й наступні роки ми також будемо радіти з того, що ці дзвони, які сьогодні освятили, будуть підняті. Відтак вони надихатимуть і відганятимуть всяке зло від нашого життя. І якщо кожна єпархія буде розбудовуватися, то й наша помісна Українська Православна Церква також зміцнюватиметься, утверджуватиметься й буде надійною духовною основою нашої держави”, – зазначив Предстоятель.

Упродовж трьох днів поважні гості відвідають урочисті заходи та проведуть літургії у храмах Тернопілля. Також Блаженніший Епіфаній поспілкується з молоддю Тернопільщини.