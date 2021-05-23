Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 22 травня 2021 року в Тернополі звершив освячення Покровського храму Свято-Троїцького духовного центру та очолив Божественну літургію.

Предстоятелю Православної Церкви України співслужили митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, єпископ Луганський і Старобільський Афанасій, настоятель храму протоієрей Миколай Зінкевич та запрошене духовенство.

За Божественною літургією протоієрей Миколай Зінкевич та протоієрей Володимир Зубілевич за ревне служіння Церкві були удостоєні чергових богослужбових нагород – права носіння хреста з прикрасами.

Під час відправи лунала всеукраїнська молитва за припинення пошесті згубної (епідемії).

Наприкінці літургії Предстоятель Української Православної Церкви звернувся до вірян з першосвятительським словом й привітав громаду з освяченням престолу та храму.

«Сьогодні ми маємо з вами подвійне свято. Ми вшановуємо пам’ять святителя Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських, з нагоди перенесення його мощей. А також радіємо з того, що спільно звершили освячення цього прекрасного храму на честь Покрова Божої Матері, завершивши черговий етап робіт у цьому чудовому комплексі, який слугує для людей. Ми освятили престол у храмі, який буде збирати вірних. Тому для вашої громади це справжнє торжество, бо освячується храм, освячується святиня, освячується дім Божий», – зокрема сказав Митрополит Епіфаній

«Цей день є справді для кожного з нас особливим, але найбільш особливим є для тих, хто трудився, хто будував, хто вболівав, хто долучався не тільки матеріально, але й порадою, молитвою чи духовно підтримував. І сьогодні я би хотів згадати передусім приснопам’ятного протоієрея Анатолія. Адже саме завдяки його старанням розпочалося на цьому місці грандіозне будівництво. Я переконаний, що він також присутній тут духом. І він радіє, що те, над чим він трудився тривалий час, розбудовуючи, – воно увінчалося цим освяченням. Ми з вами підносимо молитви, щоби Бог дарував йому вічне блаженне життя. Він трудився не тільки тут для вашої громади, але для утвердження Української Церкви в ті буремні та складні роки становлення її, як автокефальної. Він багато робив задля того, щоби помісна Українська Православна Церква утверджувалася. Тому і його заслугою є, що ми сподобилися отримати довгоочікуваний Томос, у якому раз і назавжди засвідчено, що ми є визнаною помісною Православною Церквою», – додав Предстоятель.

Блаженнійший Митрополит Епіфаній також привітав архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора з днем народження та подарував на молитовну пам‘ять панагію.

Завершилося богослужіння уставним многоліттям.

Після Божественної літургії Блаженнійший Митрополит Епіфаній очолив заупокійну літію за спокій душі приснопам’ятного протоієрея Анатолія.

Цього дня Предстоятель також звершив освячення погруддя Данила Галицького й відзначив меценатів церковними нагородами, а опісля благословив фестиваль духовної пісні.

Також Блаженнійший Митрополит Епіфаній поспілкувався з волонтерами, що збирають кошти для дітей з діагнозом СМА. Блаженнійший владика висловив вдячність волонтерам й побажав Божого благословіння та сил для того, щоби виявляти до ближніх любов.