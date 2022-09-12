Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 11 вересня 2022 року відвідав з архіпастирським візитом Тернопільсько-Бучацьку єпархію, де звершив чин освячення наріжного каменя для будівництва кафедрального собору на честь святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, що на вулиці Микулинецькій міста Тернополя.

Спільно з Предстоятелем Православної Церкви України молилися митрополит Львівський Макарій, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, керуючий єпархією архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, архієпископ Вишгородський Агапіт, єпископ Одеський і Балтський Афанасій, єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій, секретар єпархії протоієрей Петро Заяць, настоятель храму протоієрей Василь Божаківський та духовенство єпархії, захисники Батьківщини, міський Голова Тернополя Сергій Надал та віряни.

Після звершення чину освячення Блаженніший владика привітав присутніх зі знаменною подією, подякував усім за спільну молитву та побажав благословенних успіхів у будівництві майбутнього кафедрального собору.

«Щойно ми звершили закладення наріжного каменя для побудови нового храму на честь святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Храм, який постане, постане завдяки благословенню Божому, але через наші руки. Бо кожен з нас має можливість долучитися до такої богоугодної і великої справи – побудови храму.

Ми живемо у цьому світі певний проміжок часу, а храм, який буде побудований, в ньому постійно буде линути молитва до Бога. Так побудоване храмове богослужіння, що під час звершення постійно лине молитва за фундаторів, будівничих та жертводавців. Тому ми маємо таку унікальну можливість долучитися до такої величної справи – зведення дому Божого», – наголосив Предстоятель.

«Ми закладаємо цей кафедральний собор і згадуємо приснопамятного митрополита Мефодія, який бажав побудувати цей храм. Сьогодні він там, на Небесах, а ми згадуємо його у своїх молитвах, проявляючи до нього любов. Бо саме через молитву ми проявляємо свою любов до тих, які відійшли у вічність. І для них це є важливим. У храмі буде постійно линути молитва і згадуватиметься його ім’я.

Нехай Боже благословення перебуває на цьому місці, на кожному із вас, щоб ми в подальшому раділи добрим успіхам побудови цього собору», – підсумував Митрополит Епіфаній.

Пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ)