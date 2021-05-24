Як ми повідомляли, 20 травня Митрополит Епіфаній освятив дзвони новозбудованого Кафедрального Собору Святих Рівноапостольних Костянтина та Єлени у Тернополі.

На цій знаковій події для міста Блаженніший нагородив міського голову Тернополя Сергія Надала Орденом Святого Великомученика Юрія Переможця «За віддане служіння Богові і Україні та жертовність у захисті добра і правди».

«Дякую за таку високу відзнаку, – зазначив Сергій Надал.- Ця відзнака належить усім, хто долучається до будівництва храму. Щодня ми вкладаємо частинку себе у розвиток та процвітання нашого міста. І нам приємно, що духовних місць у Тернополі, де люди можуть прийти у молитві, стає все більше. Щиро вдячний Блаженнішому Митрополиту за його вклад у розвиток української церкви та української державності».

Також Митрополит Епіфаній висловив слова подяки Сергію Надалу за відданість своїй справі та побажав натхнення, міцного здоров’я і сил надалі достойно опікуватися містом, яке постійно змінюється.