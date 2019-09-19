У січні-серпні цього року фахівці Тернопільської митниці ДФС склали 70 протоколів про порушення митних правил.

З них 47 протоколів стосувалися перевищення встановленого Митним кодексом України строку доставки товарів до органу доходів і зборів призначення, 9 – за дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, по 5 – неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем та за перевищення строку тимчасового ввезення товарів.

Решта протоколів склали у зв’язку з недекларуванням товарів, що переміщуються через митний кордон України, зберіганням, перевезенням чи придбанням товарів, ввезених на митну територію України з приховуванням від митного контролю, а також діями, спрямованими на неправомірне зменшення розміру належних до сплати митних платежів.

Про це повідомляє Тернопільська митниця ДФС.

З початку року за результатами роботи митниці в правоохоронному напрямку, а саме від сплати штрафів у справах про порушення митних правил за постановами митниці, до Державного бюджету України перераховано 368,8 тис. гривень.

Митницею розглянуто 57 справ про порушення митних правил і винесено постанови про притягнення особи до відповідальності у вигляді штрафу в сумі 470,7 тис. гривень.

До суду передано 7 справ про порушення митних правил.

З метою перевірки автентичності документів, поданих до митного контролю та митного оформлення, до уповноважених митних органів іноземних направлено 11 запитів.

За цей час надійшло 8 відповідей від митних органів іноземних держав, за результатами опрацювання яких митницею заведено 5 справ про порушення митних правил на загальну суму 3 млн 399,4 тис. гривень.