П’ятиденний мистецький фестиваль «Ї» розпочнеться у Тернополі 16 вересня. Його учасниками будуть відомі літератори, музиканти та митці зі всієї України та зарубіжжя.

Події фестивалю проходитимуть у декількох локаціях в центрі міста. Перші два дні захід можна відвідати безкоштовно за умови попередньої реєстрації.

Розпочнеться фестиваль зі знайомства із літераторами Тернопільщини. У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» 16 червня свої книги презентують троє авторів: Тетяна Іваніцька, Тарас Циклиняк та Ірина Мацко. Також тут прочитають лекцію на тему «Пригодницька проза: минуле і майбутнє. Теорія і практика». Андрій та Сергій Синюки представлять книжку «Три служби Генрика Сенкевича», а Віктор Янкевич – роман «Тенета 2.0». Цього ж дня у галереї «Na пошті» відкриється виставка «Нова людська натура», яка є результатом роботи чотирьох молодих митців 4-ї Всеукраїнської програми Мистецької резиденції імені Назарія Войтовича. А ввечері пройдуть два поетичні проекти: «Галицький трикутник» та «Тернопільська поезія мертва».

17 червня фестиваль переміститься у колишній Палац кіно, а нині кінотеатр «Злата», що на вулиці Івана Франка,8. Кінодень розпочнеться із зустрічі з режисером Максимом Мельником, знімальною групою та акторським складом фільму «Однокласник».

– У програмі будуть також фільми відзняті на основі літературних творів, – розповіла Олеся Виговська, директор КП «Тернопільська кінокомісія». – Це художня кінострічка «Чорний ворон» відзнята за однойменним романом Василя Шкляра та документальний фільм про Василя Стуса «Ваш Василь». Також ми запросили на фестиваль Станіслава Сукненка – автора книги «З України до Голлівуду» та сценариста однойменного документального фільму. Для нас фільм цікавий тим, що одна із його героїнь – наша землячка із Теребовлянського району – Люба Кеске, яка є старшим віце-президентом компанії «MGM».

Детальніше із програмою фестивалю можна ознайомитися тут. Наступні три дні, 18-20 червня, усі заходи фестивалю відбуватимуться на сцені тернопільського драмтеатру. Вхід у драмтеатр буде за квитками.

«Мистецький фестиваль «Ї» – одна з провідних культурних подій в Україні, яка поєднує різні креативні індустрії: літературу та видавничу справу, музичне, аудіальне та художнє мистецтво, кінематограф та фотографію. Щороку, починаючи з 2013-го, фестиваль збирає найталановитіших митців зі всієї України та найближчого зарубіжжя для презентації книг та музичних альбомів, картин, кінострічок, світлин та проведення гострих дискусій на важливі для суспільства та національної культури теми.