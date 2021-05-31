У вчиненні крадіжки співробітники поліції підозрюють двох жінок, котрі їздили вулицями села Лосятин, начебто скуповуючи старовинні речі.

Повідомлення про крадіжку з будинку надійшло до співробітників Кременецького районного відділу поліції від 54-річної жительки села Лосятин. Зі слів потерпілої, вона не чула, коли незнайомки зайшли всередину помешкання, адже перебувала у віддаленій кімнаті. Помітила їх занадто пізно, коли ті вже вчинили крадіжку. Кременчанка намагалася наздогнати зловмисниць, проте на вулиці на них уже чекав автомобіль. Жінка лише запам’ятала, що транспортний засіб був синього кольору.

Загалом зловмисниці заволоділи 12-ма виробами із золота. Вартість викраденого встановлюється.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисницям загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.