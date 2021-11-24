Однією з найочікуваніших новинок, на яку чекають і дорослі і діти, можна вважати Мисливці за привидами в кіно. Адже це не ремейк, а повноцінне продовження культових і дуже улюблених нами фільмів, що виходили на екранах у 1984 і 1989 році. Діти зможуть познайомитися з улюбленими персонажами та історіями своїх батьків, а дорослі – насолодяться спогадами про дитинство. Рекомендуємо якнайшвидше переглянути перші дві частини і піти на сеанс у Планету кіно вже цими вихідними!

Хто зіграє головні ролі?

У цьому фільмі ми побачимо як нових, так і старих персонажів цієї історії. З нових – Пол Радд, Маккенна Грейс та Фінн Вулфхард, а щодо старих, то до своїх ролей повернутися не всі. Але у фільмі ми побачимо:

Білла Мюррея у ролі Пітера Венкмана та Сігурни Уівер у ролі Дани Баррета, його дівчини з перших фільмів;

Еріка Хадсона, який зіграє вже відомого Вінстона Зеддмора;

Дена Ейкройда, що виконує роль Реймонда Стенца.

Склад справді вражаючий, тому радимо запастися попкорном та насолодитися фільмом у родинному колі чи серед друзів! Адже пригоди героїв чекають дуже цікаві та незвичайні.

Сюжетна лінія фільму

Якщо говорити про сюжет, то головні персонажі тут – одинока мати з двома дітьми, які через фінансові проблеми змушені залишити свій будинок і поїхати жити на покинуту ферму свого дідуся. Їхній переїзд супроводжувався дивним землетрусом і кожен із членів сім’ї відчуває сумніви щодо нового місця проживання.

У місті Саммервілл вони дізнаються, що їх дідусь – це ніхто інший як Ігон Спенглер, який свого часу був мисливцем за привидами, а самі привиди – це не вигадка або легенди місцевих жителів, а справжня правда. До того ж діти знаходять і лагодять машину Ecto-1, яку всі ми добре пам’ятаємо за старими фільмами. Що ж чекає на них далі? Про це ми дізнаємося вже у кінотеатрі – поспішіть купити квитки!

Цікаві факти

До речі про рімейки, у 2016 році фільм Мисливців за привидами було знято з жіночим складом. Проте кінокритики та глядачі не оцінили його і в прокаті картина провалилася, тож і продовження знімати не стали. Отже версія 2021 року не пов’язана з рімейком, а є прямим продовженням фільмів із 80-х років.