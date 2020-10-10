Команда партії «Довіра» представляє своїх кандидатів до місцевих рад Тернопільщини.

Очолив список «Довіри» у депутати Тернопільської обласної ради від територіального виборчого округу № 3 з центром в Бережанах доктор економічних наук, професор, директор Бережанського агротехнічного інституту Мирон Жибак.

Свою трудову діяльність Мирон Миколайович розпочав у Бережанському спецлісгоспі, тепер – ДП «Бережанське лісомисливське господарство». Спершу працював майстром, інженером, а згодом 17 років головним інженером підприємства. Десятки років Мирон Жибак присвятив розвитку лісового господарства Бережанщини. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію та перейшов на наукову роботу в Бережанський агротехнічний інститут на посаду викладача, згодом – декана факультету, а тепер – директора навчального закладу.

– На сьогодні у нашому інституті діють три факультети – економіки і природокористування, енергетики і електротехніки, агроінженерний, також 12 магістерських спеціальностей. Наші студенти мають можливість стажуватися як на провідних підприємствах області, так і за кордоном – в Німеччині, Польщі, Австрії, де можуть познайомитися з найновішими технологіями, – розповідає Мирон Жибак.

Значну увагу інститут приділяє науковій роботі, яка тісно пов’язана з аграрним виробництвом, лісовим господарством, озелененням.

– Спільними зусиллями студентів, викладачів та міської ради нам вдалося повністю втілити у Бережанах проєкт скверу імені Устима Голоднюка. Також розробили проєкт входу в міський парк Чорткова. Схожі ініціативи наш колектив та студенти реалізовували майже у кожному районі, – зазначає завідувач кафедри лісового та садово-паркового господарства Бережанського агротехнічного інституту Дмитро Бідолах.