У Тернополі пес покусав 12-річну дівчинку. І це не вперше. Випадки нападів собак на людей періодично трапляються.

Саме тому тернополянин Святослав Журовський днями привернув увагу суспільства до цієї теми. Розповідає, під час ранкової прогулянки на нього напала зграя собак. Він зняв на відео це і показав у ФБ небезпечне місце. Запис зібрав чималу кількість коментарів обурених людей, ідеться в сюжеті телеканалу Т1 Новини.

Ситуація, в яку потрапив Святослав трапилась на вулиці Білогірській у Тернополі. Але жителі цього мікрорайону стають на захист безпритульних собак. Тут побудували для них спеціальні буди та щодня підгодовують. Кажуть, що жодної загрози ті не несуть й поводять себе спокійно і мирно. Натомість є й ті тернополяни, яким присутність зграї собак приносить дискомфорт. Втім, зоозахисниця Олена Дейнека запевняє, що не всі собаки несуть загрозу і здебільшого ситуація залежить від того, як поводяться люди. Також, у холодний період року тварини шукають їжу для виживання, через що й підходять до перехожих, тому боятись їх не слід.

А ось що як діяти тоді, коли собака все ж таки вкусив — дивіться в сюжеті.