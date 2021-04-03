Минулої доби від коронавірусу на Тернопільщині померли 15 людей

15 летальних випадків унаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області минулої доби.

Про це повдіомили у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Померли: жінка 76 р. Тернопільський район с. Байківці, жінка 82 р. Кременецький район смт Вишнівець, жінка 66 р. Кременецький район смт Вишнівець, чоловік 82 р. м. Збараж, чоловік 51 р. м Тернопіль, жінка 79 р. Тернопільський район с. Новий Роговець, жінка 66 р. Чортківський район с. Сидорів, жінка 61 р. Тернопільський район с. Кобиловолоки, чоловік 87 р. м. Теребовля, чоловік 78 р. м. Борщів, чоловік 77 р. Чортківський район с. Глибочок, чоловік 72 р. Тернопільський район с. Кам’янки, чоловік 43 р. смт Підволочиськ, жінка 73 р. Тернопільський район с. Токи, чоловік 70 р. м. Тернопіль.

Загалом за добу зареєстровано 672 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 332 особи.