15 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 15 листопада.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 62 р., м.Тернопіль;
2 – чоловік 91 р., м.Тернопіль;
3 – чоловік 51 р., Чортківський район;
4 – жінка 84 р., Тернопільський район ;
5 – жінка 65 р., м.Тернопіль;
6 – чоловік 78 р., м.Тернопіль;
7 – чоловік 67 р., м.Тернопіль;
8 – жінка 65 р., м.Тернопіль;
9 – чоловік 69 р., м.Тернопіль;
10 – жінка 73 р., Тернопільський район;
11 – чоловік 58 р., Тернопільський район;
12 – чоловік 75 р., Тернопільський район;
13 – жінка 68 р., Тернопільський район;
14 – чоловік 59 р., Чортківський район;
15 – чоловік 81 р., м.Тернопіль.
Загалом минулої доби було зареєстровано 275 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 599 людей.
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