Тринадцять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 13 листопада.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 81 р., м.Чортків;
2 – жінка 50 р., Тернопільський район;
3 – чоловік 68 р., м.Тернопіль;
4 – чоловік 56 р., м.Тернопіль;
5 – жінка 66 р., Чортківський район;
6 – чоловік 70 р., Тернопільський район;
7 – жінка 92 р., м. Тернопіль;
8 – жінка 53 р., Кременецький район;
9 – жінка 71 р., Чортківський район;
10 – жінка 66 р., Тернопільський район;
11 – жінка 77 р., Тернопільський район;
12 – чоловік 75 р., Тернопільський район;
13 – жінка 66 р., Чортківський район.
Загалом в області за добу зареєстровано 393 нових випадки коронавірусної хвороби. Одужало 287 осіб.
Додати свій коментар