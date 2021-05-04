94 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 4 травня 2021 року.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зареєстровано 7 летальних випадків:

  • чоловік 59 р. Кременецький район с. Малі Кусківці
  • чоловік 61 р. м. Тернопіль
  • жінка 62 р. м. Тернопіль
  • чоловік 77 р. м. Тернопіль
  • чоловік 65 р. Чортківський район с. Личківці
  • чоловік 79 р. м. Тернопіль
  • жінка 71 р. Кременецький район с. Кутиска

Одужало 200 осіб.