Учора в обласному лабораторному центрі провели 479 досліджень методом ПЛР. COVID-19 підтвердився у кожного другого.

Найбільше нових випадків коронавірусу діагностували у Тернополі. Учора тут COVID-19 виявили у 64-ох людей. Серед районів у сумній статистиці лідирують Бережанський (36 інфікованих), Заліщицький (19), Чортківський (35) і Тернопільський район (13). Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, географія нових випадків COVID-19 на Тернопільщині постійно розширюється. Коронавірус дістався навіть віддалених сіл. Втім, хвороба найбільш інтенсивно поширюється в організованих колективах.

“Епідемічна ситуація ускладнюється. За прогнозами обласного лабораторного центру, ця тенденція зберігатиметься. Крім того, попереду підвищення рівня захворюваності на сезонний грип. Тому нині наше завдання — вжити всіх необхідних заходів, щоб не допустити значного погіршення, а відтак — перевантаження медичної системи області. На жаль, нині більшає тяжких форм, частішають летальні випадки, які трапляються серед молодих людей, які не мали супутніх захворювань”.

На Тернопільщині бореться із коронавірусом майже п’ять тисяч людей. Подолали хворобу за час пандемії понад 18 тисяч жителів краю, минулої доби видужало 88 осіб, а захворіло 226 людей.