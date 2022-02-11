Впродовж 2021 року у Тернополі та області зареєстрували 1 200 нових автомобілів на загальну суму понад 42 млн доларів.

Найбільшу кількість автомобілів реєстрували у квітні. Тоді з автосалонів виїхало 120 авто. Найбільше автомобілів зареєстрували у середньоціновому сегменті – понад 700 автомобілів, – йдеться у повідомленні сайту з продажу авто RST.ua. Toyota стала найпопулярнішим брендом. У регіоні минулого року придбали 230 таких автомобілів. Лідером серед моделей став японський кросовер Toyota RAV4, який покрив 8% ринку. Крім нього часто реєстрували Kia Sportage і Renault Duster.

У цінових сегментах (без врахування ціни додаткового обладнання) минулого року бестселерами стали:

– Бюджетний сегмент (до 17’000 доларів) – Renault Sandero;

– Середньоціновий сегмент (17’000-35’000 доларів) – Toyota RAV4;

– Бізнес-сегмент (35’000-70’000 доларів) – Volkswagen Touareg;

– Преміум-сегмент (від 70’000 доларів) – Toyota Land Cruiser.

Загалом в Україні впродовж 2021 року в Україні зареєстрували 102 тис. нових автомобілів на загальну суму понад 3,3 млрд доларів. Найпопулярнішим брендом була Toyota, а бестселером серед моделей став корейський кросовер Kia Sportage. Нагадаємо, у 2020 році у Тернополі та області реалізували 1 тис. нових автомобілів на загальну суму понад 28 млн доларів. Тоді бестселером серед моделей був кросовер Renault Duster, а найпопулярнішим брендом – Renault.