Минулого року померла мама, тепер згорів будинок: дівчині-сироті з Тернопільщини потрібна допомога

Молода кременчанка, котра учора постраждала у пожежі, потребує допомоги небайдужих людей. У дівчини згорів будинок, майно, документи.

Наразі вона перебуває у місцевій лікарні, адже отримала опіки, коли намагалася до приїзду рятувальників загасити вогонь, пише Терен.

– 27 квітня в м. Кременець виникла пожежа в житловій будівлі. Вогнем знищено: 6 пластикових вікон, речі домашнього вжитку, 3-х міжкімнатних дверей, облицювання стін та підлогу в 3-х житлових кімнатах на площі 40 м кв. Під час самостійного гасіння пожежі травмувалась власниця будинку. Жінку з діагнозом: «Термічний опік правої гомілки, отруєння чадним газом» госпіталізовано в Кременецьку ЦРЛ, – повідомляють в Управлінні ДСНСУ Тернопільщини.

Тепер кременчанці потрібна допомога – речі домашнього вжитку, одяг та кошти на лікування і відновлення будинку. Родичів у дівчини немає, тож вона потребує підтримки небайдужих.

– Жахлива трагедія трапилася вчора у нашому місті. Молода дівчина, майже дитя, в пожежі втратила усе майно. Минулого року у дівчини померла мама. Вона залишилася одна. Близьких родичів у Люби не має. Пожежа трапилася, коли дівчина була на городі. Пробуючи гасити вогонь самотужки, до приїзду пожежної, отримала опіки. На даний час дівчина у лікарні. Все, що залишилося – це мобільний телефон та одяг, у якому була одягнена Люба. Разом з майном, згоріли також документи, банківська карточка, гроші, – пише Тетяна Сушньова.

Охочі допомогти, можуть надати речі (одяг розмір L, розмір взуття 39-40). Фінансова підтримка теж потрібна. Кошти збиратимуть через благодійний фонд Надії Врочинської.

БОБФ «Власна ініціатива»,

Банк отримувача АТ»Ощадбанк» м.Кременець,

МФО 338545 , р/р UA 30 338545 00000 2600 7300 652 321.

Призначенння платежу: благодійний внесок для Люби.

Картка Приватбанку 5168 7427 1086 9698 Врочинська Надія Леонідівна.