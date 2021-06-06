Понад два десятки людей загинули цього року в аваріях на Тернопільщині. Загалом на автошляхах краю сталося більше тисячі ДТП, у них постраждало триста людей.

Серед ключових причин трагічних аварій в області — перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування, керування транспортним засобом у нетверезому стані. Як зазначив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, найбільше аварій на Тернопільщині стається у вівторок і середу, пік аварійності припадає на 11.00 і 17.00.

“Від початку 2021 року на території обслуговування управління патрульної поліції Тернопільської області трапилося 1062 дорожньо-транспортні пригоди, з них 215 – з потерпілими, у яких 21 особа загинула та ще 300 травмувалися. Серед причин автопригод — порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості руху, недотримання безпечної дистанції та інтервалу, порушення правил проїзду перехресть, керування транспортним засобом у нетверезому стані, виїзд на смугу зустрічного руху, порушення правил проїзду пішохідних переходів.

Аби не стати учасником ДТП, потрібно дотримуватися правил дорожнього руху.

Водіїв просять стежити за безпечним інтервалом, дистанцією та швидкісним режимом; не сідати за кермо у стані сп’яніння; пристібатись пасками безпеки. Також важливо дотримуватися правил пішоходам і не переходити дорогу у невстановлених місцях.