Аварії на дорогах області минулого року забрали життя 64 людей.

Про це повідомила речниця Патрульної поліції області Катерина Метельська. Загалом на автошляхах Тернопільщини зафіксували майже дві з половиною тисячі ДТП, 551 – з потерпілими.

Найчастіше призводить до аварій порушення правил маневрування, перевищення швидкості руху, недотримання дистанції та керування у нетверезому стані, – кажуть патрульні поліцейські. Найбільше трагічних ДТП стається вихідними.

«В аваріях, які сталися на дорогах області, 678 людей травмовано та 64 людини загинуло. Питома вага ДТП в межах нашої області сталася вихідними днями. Окрім звичайних автопригод з матеріальним складом та автопригод з потерпілими, трапляються й ті ДТП, винуватці яких покинули місце пригоди. Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів по ДТП відіграють ключову роль в притягненні таких водіїв до відповідальності. За 2020 рік поліцейські опрацювали 398 розшукових ДТП та знайшли 368 водіїв, які хотіли уникнути відповідальності за законом та поїхали з місця пригоди. Тобто у 93% випадках зі 100%, водія було розшукано та запрошено до управління патрульної поліції для складання відповідних адміністративних матеріалів».

Правоохоронці просять водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та уважно стежити за дорожньою обстановкою.