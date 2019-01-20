У тернопільській лікарні один пацієнт вбив іншого милицею

20/01/2019 Розмір тексту:

Один з пацієнтів заважав своїм сусідам по палаті відпочивати, тож один з невдоволених чоловіків вдарив кілька разів милицею шумного сусіда. А вже на ранок медсестра виявила труп пацієнта у палаті.

17 січня лизько 6-ї години ранку до правохоронців надійшло повідомлення, що в лікарні Тернополя виявлено труп чоловіка з ознаками насилля.

Слідчі зясували, що напередодні потерпілий заважав своїм сусідам з палати відпочивати, тож один із невдоволених побив милицею по голові шумного сусіда. То пішов спати, а вже на ранок лікарі виявили його мертвим.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 44-річний житель Тернопільської області, який ніде не проживає та безробітний, – пише TeNews.org.

Правохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Слідство триває.