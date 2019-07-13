Народний депутат України Микола Люшняк впевнений, децентралізація- це шлях до добробуту та розвитку економіки в Україні.

У Теребовлянській громаді за період цієї реформи зробили чимало. Насамперед влада почала активно співпрацювати з молоддю. Ліля вже декілька років працює в молодіжній міській раді Теребовлі. Розповідає, вже цієї осені в рамках децентралізації для школярів громади проведуть театралізоване дійство. Дівчина каже, молодь громади такими змінами тішиться.

– Люди задоволені, адже вони самі долучені до цих змін. Вони мають можливість пропонувати проекти, брати участь в розподілі коштів бюджету, – каже молодіжний працівник Теребовлянської міської ради Лілія Соха.

Микола Люшняк зазначає, чи не найбільше змін за цей період відбулося в медичній галузі.

– Мені приємно, що сьогодні Теребовля є окремим містом, яке відрізняється сьогодні в Україні своєю позицією, реформою освіти, реформою медицини. Сьогодні наша Теребовлянська лікарня є зразком лікарні, якої немає у великих обласних центрах, наша освіта стала енергонезалежною, адже ми майже не користуємося газом і це є тільки початок, – каже народний депутат України Микола Люшняк.

Окрім медицини та економіки важливим напрямком в роботі Миколи Люшняка є культура та творчість. Нещодавно в громаді стартував новий мистецький проект для дітей. Заступник міського голови каже, такий заклад всебічно розвиває творчі здібності малюків.

– Ми отримали нову мистецьку школу. Це єдиний уніфікований заклад позашкільний, який обслуговує дітей віком від 3 до 18 років, – каже заступник міського голови Теребовлі з гуманітарних питань Людмила Колісник.

Микола Люшняк каже, на зробленому зупинятися не збираються, адже саме децентралізація є шляхом розвитку маленьких сіл та містечок України. В подальшій своїй роботі політик планує розвивати вже започатковані та створювати нові проекти, які будуть спрямовані на розвиток громади.

– Сьогодні ми бачимо попри пусті балачки те, що нам треба щось відвойовувати, бо засади нації є наступні: віра, мова, церква. Сьогодні нам не треба відборювати Україну. Нам треба в Україні миру і аби закінчилася децентралізація, адже сьогодні ми тут завдяки децентралізації, – каже Микола Люшняк.

В найближчих планах політика розвивати культурні програми, створювати платформи для розвитку туризму в Теребовлі та працювати лише на покращення рівня життя кожного з мешканців громади.