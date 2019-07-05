З піснями, танцями та театралізованим шоу.

В Гусятині вже стало доброю традицією гучно святкувати день громади. Цьогоріч це свято співпало з Днем молоді та Днем Конституції, тому святкують з потрійним розмахом. Людей тут чимало, адже день міста є однією з найочікуваніших подій літа. Пані Ольга прийшла подивитися святковий концерт разом з подругами. Розповідає, щороку відвідує захід, але цьогоріч неабияк здивована масштабом дійства.

– Мені свято сподобалося дуже і мені здається, що це свято сподобається всім нашим гостям і запрошеним, адже сьогодні ми запрошували багато людей з сусідніх громад з області, Тернополя. Я думаю, що свято сподобається для всіх і для кожного, – каже жителька Гусятина Ольга Туткалюк.

Цьогоріч минає четвертий рік з моменту утворення Гусятинської ОТГ. За цей період в громаді реалізували багато соціальних проектів. Народний депутат цього округу Микола Люшняк каже – зупинятися на цьому не збираються, адже в планах зробити максимум для комфортного життя кожного з мешканців громади.

– Сьогодні ми святкуємо поряд з Днем молоді і Днем Конституції День громади. Ми звідси починаємо відлік нового часу Гусятина, адже це розвиток курортного напрямку. За часів децентралізації з 2015 року в нас відродилися комунальна лікарня, школи, будинок культури, центр культури і дозвілля, бібліотека, центр юних техніків, де учень нашої школи виграв друге місце на Україні, – каже Микола Люшняк.

В синьо-жовтій сукні і квітами у волоссі – для сьогоднішнього дійства Вікторія обрала особливий костюм. Дівчина каже – дуже любить своє селище, тому в такий особливий день на сцені хотіла виглядати по-особливому святково та урочисто.

– Мені дуже сподобалася атмосфера і я дуже рада, що в нас проводять такі заходи і я пишаюся цим. Я бажаю моєму місту того, аби тут розвивалися талановиті люди і аби ніхто ніколи не соромився свого таланту чи того, що він вміє робити. Бажаю, аби всі були здорові, – каже жителька Гусятина Вікторія Мазур.

Плідно працювати і маленькими кроками йти до великої мети. Народний депутат України Микола Люшняк переконаний, якщо докласти максимум зусиль, то до селища приїжджатимуть туристи не лише з різних куточків області, а і всієї України.



– В нас є дуже багато планів. Ми зараз є на етапі передачі з державного управління справами при Президентові України передачі санаторно-курортного комплексу зі всією інфраструктурою на баланс громади. Ми розпочали цей процес ще у 2016 році, а зараз ми вже на етапі завершення, тому нам важливо це продовжити, адже громада отримує нові інвестиції, задля розвитку як перлини західної України, – каже Микола Люшняк.

Згадували також і про молоді таланти та обдарування Гусятина. Виконуюча обов’язки селищного голови каже, тут мають ким пишатися, тому сьогодні не шкодували подарунків та нагороди.

– Сьогодні ми нагороджували громадські організації, які активно працюють на території нашої громади, лікарів, вчителів і тих людей, які беруть активну учать в житті громади і взагалі активних, – каже в. о. Гусятинського селищного голови Леся Чайка.Керівництво громади розповідає, й надалі працюватиме над покращенням благоустрою. На часі розвиток туризму в Гусятині, адже тут впевнені, мають чим дивувати туристів та гостей селища.