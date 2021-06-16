Микола Люшняк – найбільш дисциплінований народний депутат з Тернопільщини

Тернопільщина належать до п’ятірки областей, із яких народні депутати-мажоритарники найчастіше підтримували законопроєкти упродовж весняної сесії Верховної Ради. Такі висновки зробила громадянська мережа «ОПОРА» у результаті своїх досліджень.

Лідером серед депутатів за кількістю відданих голосів «за» є народний депутат від партії «Довіра» Микола Люшняк, понад 82 % його рішень.

– Громадянська мережа «ОПОРА» дослідила, як нардепи з Тернопільщини працювали протягом весняної сесії Верховної Ради 2021 року. ОПОРА проаналізувала їхню участь у голосуваннях і підрахувала кількість законодавчих ініціатив, виступів під час пленарних засідань, а також кількість голосувань «проти лінії фракції» за весь період роботи парламенту ІХ скликання, – йдеться у повідомленні «ОПОРИ».

Об’єктом дослідження були депутати-мажоритарники обрані від Тернопільщини: Андрій Богданець (округ №163, фракція партії “Слуга народу”), Ігор Василів (округ №164, фракція партії “Слуга народу”), Іван Чайківський (округ №165, депутатська група “Партія “За майбутнє”), Микола Люшняк (округ №166, депутатська група “Довіра”) та Володимир Гевко (округ №167, фракція партії “Слуга народу”).