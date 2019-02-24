Микола Лазарович: Президент визначив два основних ворога України — Росія і бідність

24/02/2019 Розмір тексту:

Ми, українці, повинні чітко усвідомити, що сьогодні над нашими головами нависла така ж небезпека втрати держави, як це вже відбувалося в нашій історії у середині 14-го, 17-му й на початку 20-го століття.

Про це під час Форуму єдності в Тернополі наголосив доктор політичних наук, кандидат історичних наук, заслужений працівник освіти України, професор Тернопільського національного економічного університету Микола Лазарович, який добровільно зголосився до Збройних сил України та зі зброєю в руках захищав незалежність і територіальну цілісність нашої держави.

«Історичний досвід показує, що втрачаючи свою державність, у нас зникала не тільки можливість для подальшого розвитку, ми втрачали всі свої здобутки, що мали на той час. Згадаймо нашу історію, події сторічної давності, зокрема. 1917-1921 роки. Революція. Українці почали будувати свою державу, у яких переважала не національна, а соціальна складова… 1919 рік. 20-річнму хлопцю кажуть: «Йди захищай своє рідну країну». На що той відповідає: «Це не моя війна і це не мої інтереси…». 1933 рік… Українське село, українська хата. На лежанці — тато з мамою опухлі з голоду, а на печі — троє їхніх діток… Лежать, бо не можуть навіть встати, вдома ні рісочки їстівного — «червона мітла» вимела все… Чому я співставляю ці дві ситуації, що мали місце в історії України? Відповідь одна: історія розвивається за причинно-наслідковими зв’язками. Причина трагедії Голодомору крилася не лише у зловмисних вчинках Кремля, була й глибинна, основна причина — свого часу ми не захистили свою державність!»

Микола Лазарович переконаний, що 2019 рік є одним із ключових у нашій історії.

«Я б порівняв його із 1657 роком, коли помер Богдан Хмельницький. Тоді цей переломний момент ми не змогли гідно пережити й так сталося, що втратили свою державність. Цьогорічні президентські вибори надзвичайно важливі, бо не маємо права помилитися у виборі. Разом із тим не повинні сакралізувати посаду Президента, адже Президент це всього лиш на всього засіб досягнення якоїсь певної мети.

Якщо п’ять років тому напередодні виборів, людям пообіцяли, що отримаємо безвіз, Томос, відбудеться декомунізація й повністю відновляться Збройні сили України, — за цього кандидата івідбразу б проголосували б 75 % виборців. Я не вірю, що серед трійки лідерів виборчих перегонів хтось зможе зробити краще», — переконаний історик.

Президент Порошенко визначив двох основних ворогів теперішньої України: це Росія і бідність.

«Сьогодні ми відчуваємо той тиск, який здійснює Росія й повинні усвідомити, що собою являє ця країна. Істина: сучасні проблеми не від Путіна, а саме від російського народу, що має нацистську ментальність. Ця проблема існуватиме вічно. І щоб протистояти їй Україні потрібний сильний лідер, який вже зумів гідно продемонструвати себе на міжнародній арені», — зазначив Микола Лазарович.

У той же час зовнішньо-політичному ракурсі діючий Президент Петро Порошенко обіцяє вирішення обіцяє вирішення питання Євроатлантичної інтеграцію.

«Я вірю, що ми станемо однією з провідних європейських країн світу, адже теперішній Гарант впевнено веде нас до цієї мети», — підсумував доктор історичних наук.