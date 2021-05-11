З нагоди Дня матері у Тернопільській обласній філармонії привітали матерів та дружин героїв Російсько-Української війни.

Під час святкового концерту жінки отримали букети квітів від імені чоловіків та синів, котрі віддали життя за незалежність України.

Щоб привітати дружин та матерів героїв області та особисто подарувати їм квіти, на концерт прийшов голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко разом з дружиною.

— Хотіли відзначити тих матерів маленькою увагою. Передати їм квіти та теплі слова, побажання любові і вдячності їм за те, що виховали таких дітей, героїв, справжніх українців, патріотів і глибоко їм вклонитися, — каже Михайло Головко. — Ми зробили це від імені хлопців, які вже сьогодні цього не можуть зробити. Квіти — це не лише подарунок а й символ того, що ми пам’ятаємо і звання “Мама” залишиться на все життя.

Депутатка Тернопільської міської ради та мати чотирьох дітей Мар’яна Головко каже, як ніхто розуміє, що значить бути матір’ю, тож на захід прийшла щоб підтримати жінок та розділити їхні біль та тугу втрати, які у цей день є ще гострішими.

— Для кожної мами дуже важливими є опіка, турбота та увага від дітей. Я як мама хочу сказати, що для мене важливо тепле, чарівне слово “мама” є набагато важливішим, ніж безліч подарунків, — говорить Мар’яна Головко.

Дружини та матері полеглий військовослужбовців кажуть: єдине, що займало думки під час свята — спогади про рідних.

— Коли отримуєш ці квіти, і в такий день — день матері. Я, звичайно, хотіла би, щоб це була моя дитина. Але пори все я відчуваю, що це подарунок від моєї дитини, — каже мати полеглого героя Віктора Гурняка Марія Гурняк. — Вклоняюся перед тими, які вже не прийдуть, не обнімлять і не скажуть “мамо я тут”. Але він завжди є, був і буде у моєму сердечку.

Під час заходу Михайло Головко відзначив 15 жінок подяками голови Тернопільської обласної ради.