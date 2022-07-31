Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко днями відвідав Хмельниччину.

На запрошення голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк він взяв участь у суспільно-науковій платформі з нагоди відзначення Дня державності України.

– Сьогодні, як ніколи, варто акцентувати увагу на глибинних питаннях, які є стратегічними та визначають курс розвитку нашої країни в майбутньому. Ми повинні розуміти, що наша перемога, наш успіх – насамперед у нашій власній внутрішній силі. Війну може виграти тільки згуртована нація, яка як єдиний механізм, де кожен робить свою справу, – зазначив Михайло Головко.

Очільник Тернопільщини також подякував науковцям за те, що вивчають та зберігають для наступних поколінь історію Української держави.

– Висловлюю слова вдячності за лепту кожного. Дякую нашим науковцям за дослідження маловідомих сторінок нашої історії державності. Ми маємо все це вивчати, щоб ніколи більше не повторилися помилки, через які ми втрачали нашу державність. Щоб наступні покоління ніколи не знали, що таке війна. Щоб у них була можливість розвивати та розбудовувати Україну, яка може стати найкращою, найуспішнішою державою у світі, – наголосив Михайло Головко.