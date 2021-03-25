Михайло Головко: Уперше за 30 років на Тернопільщині відбудеться аудит у лісовому господарстві та надровидобувній галузі

З метою забезпечення належного економічного та соціального розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області друга сесія Тернопільської обласної ради підтримала рішення про утворення комунальних підприємств.

«Наше завдання сьогодні — проведення аудиту та відновлення контролю над лісами та кар’єрами, які є в Тернопільській області. Аудит у лісовому господарстві та надровидобувній галузі Тернопільщини проводитимуть новоутворені комунальні підприємства: Тернопільське обласне комунальне лісогосподарське підприємство «Тернопільоблагроліс» та Тернопільське обласне комунальне підприємство «Тернопільоблнадра», — розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Першочерговими завданнями для новоствореного підприємства «Тернопільоблагроліс» є надання Тернопільській обласній раді пропозицій щодо передачі земель лісогосподарського призначення, забезпечення проведення інвентаризації земель лісогосподарського призначення, які безгосподарно використовуються, та оформлення правовстановлюючих документів на них.

«Окрім того, комунальне підприємство має рекомендувати територіальним громадам Тернопільської області провести передачу земель лісогосподарського призначення комунальної форми власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області», – зазначено у рішенні сесії.

У свою чергу, Тернопільське обласне комунальне підприємство «Тернопільоблнадра» повинне надати Тернопільській обласній раді пропозиції щодо передачі вільних земель під відкритими розробками, кар’єрами та відповідними спорудами. Також завданням підприємства є забезпечення проведення інвентаризації земель запасу та оформлення правовстановлюючих документів на них з метою раціонального надрокористування.

В рішенні також рекомендовано територіальним громадам області провести передачу вільних земель під відкритими розробками, кар’єрами та відповідними спорудами комунальної форми власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області.

Контролювати відповідні рішення доручено постійній комісії Тернопільської обласної ради з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та розвитку села.

Окрім того, депутати прийняли звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласних рад України щодо передачі обласним радам повноважень у частині надання спеціальних дозволів на користування корисними копалинами місцевого значення.

«Для якісного та ефективного функціонування територіальних громад, зміцнення їхньої матеріально-фінансової основи щодо вирішення регіональних екологічних проблем, ефективної реалізації державної регіональної екологічної політики на місцях важливим є надання повноважень обласним радам щодо видачі спеціальних дозволів на користування надрами місцевого значення. Таке рішення дозволить вивести з тіні незаконний видобуток корисних копалин, а відтак — наповнити місцеві бюджети за рахунок рентної плати, залучати інвесторів та створювати додаткові робочі місця. Окрім того, місцеві ради зможуть укладати з надрокористувачами договори про соціальне партнерство для вирішення місцевих проблем», – додав Михайло Головко.