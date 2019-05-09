За внутрішні міграції політиків у Верховній Раді України має бути певна відповідальність, переконаний наpодний депутат від Всеукpаїнського об’єднання «Свобода» Михайло Головко.

Як повідомив свободівець, сьогодні немає жодного покарання за такі переходи політиків. Хіба що моральні принципи зупинять депутатів.

— На жаль, у нас немає політичної відповідальності. Якщо розглянути історію будь-якого депутата, серед цих осіб можна виокремити дуже мало послідовних. От мої побратими з об’єднання «Свобода» роками не бігають від однієї партії чи фракції до іншої. Спостерігаю відсутність політичної дисципліни та культури в нашій державі, тому політик і не несе відповідальності за те, що змінює приналежність до тієї чи іншої сили. Якщо би було за це передбачено певну відповідальність, депутатам довелося би дотримуватися тих вимог, з якими вони йдуть на вибори. Якби не спостерігалося перебігань в різні табори, можна було би будувати відповідальну політичну систему. А то виходить, як у фільмі «Весілля в Малинівці», – що тільки шапки міняють і від влади до влади перебігають, — наголосив нардеп.